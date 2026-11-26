Міноборони актуалізує дані військового реєстру на підставі інформації від Державної міграційної служби

Кабінет Міністрів України доручив провести верифікацію реєстрових даних громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. За результатами перевірки Міністерство оборони має актуалізувати інформацію в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову Кабінету Міністрів №1466 від 25 листопада 2026 року.

Метою перевірки є забезпечення цілісності, повноти та достовірності інформації в реєстрі «Оберіг».

Верифікацію проводитимуть на підставі інформації з відомчої системи Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру та реєстру військовозобов'язаних.

Які персональні дані отримає Міноборони

Державна міграційна служба передасть Міністерству оборони такі відомості про чоловіків віком від 17 до 60 років:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату та місце народження, стать;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування);

відомості про громадянство;

інформацію про оформлення документів для постійного проживання за кордоном або повернення в Україну;

відцифрований образ обличчя особи.

Коли оновлять дані в реєстрі «Оберіг»

Міністерство оборони має перевірити отримані відомості та за результатами верифікації внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Актуалізація інформації відбуватиметься автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації.

Нагадаємо, у серпні Кабінет Міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міноборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років. Інформацію мають використовувати для виявлення громадян, відомості про яких відсутні у військовому реєстрі, та перевірки актуальності їхніх персональних даних.

Також у вересні Міністерство оборони запустило механізм автоматичного виключення з військового обліку за віком. Реєстр «Оберіг» щодня перевірятиме дату народження та військове звання громадян для оновлення їхнього військово-облікового статусу.