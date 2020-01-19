Геннадій Москаль: Я саботував реформи Петра Порошенка на Закарпатті



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Геннадій Москаль вважає, що попередня влада абсолютно відірвалися від життя і забула, що кожна область має свої історичні можливості

Я, можливо, навіть більше не любив наш уряд, ніж Віктор Орбан, - ексголова Закарпатської області

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій зізнався в інтерв’ю «Главкому», що саботував реформи п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Москаля, він не слухав Київ, «бо робив так, як потрібно людям».

«Я, можливо, навіть більше не любив наш уряд, ніж Віктор Орбан (прем'єрміністр Угорщини; режим Орбана сподівається на те, що російська гібридна агресія проти України завершиться розпадом України і Угорщина поверне під свій контроль Закарпаття – ред.). Я не втілював ніякі реформи, я саботував це все, бо це все було від лукавого, Закон про освіту і тому подібне. Люди абсолютно відірвалися від життя (попередня влада) і забули, що кожна область має свої історичні можливості», - вважає колишній голова Закарпатської області.

Москаль розповів, що побував в одному румунському селі на Закарпатті, де йому показали школу, в якій ще з часів панування Австрії викладають румунською мовою. «В Австрії, яка сюди прийшла, був предмет німецька мова, яка викладалася німецькою. А от всі інші предмети викладалися румунською. Потім була Австро-Угорщина. Державна мова там була німецька, а всі предмети викладалися румунською, далі прийшла Чехословаччина. Державна мова була чеська, а всі предмети викладалися румунською. Опісля прийшла Угорщина, державна мова була угорська, всі предмети викладалися румунською. І ось прийшов Радянський Союз у 1946 році. Тут мову вибирали, російськомовні школи були, україномовні, румунські. І мову можна було вибрати, яку вивчити, і школу також, або російську, або українську. Нещодавно у нас прийшли Гриневич з Клімкіним і всі предмети захотіли, щоби викладалися українською. А де ж знайти педагогів, як їх перенавчити, особливо з хімії, геометрії, алгебри? Ніхто з випускників не поїде в угорськомовну місцину. Як ця людина, не знаючи угорської, буде там жити і дітей навчати?», - переймається ексчиновник.

Нагадаємо, угорській громаді Закарпаття знову не сподобався закон про середню освіту, що був прийнятий Верховною Радою 16 січня 2020 року.

Угорщина пред’являє претензії до України вже протягом трьох років через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

До відома, Угорщина вимагає від України те, чого сама ніколи не робила. Попередній посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень раніше в інтерв’ю «Главкому» заявив, що наразі в Угорщині діє закон, що надає право лише на відкриття класу для восьми осіб за бажанням їхніх батьків з нацменшин. Але, за словами дипломата, оскільки українці проживають на всій території Угорщини і вони розпорошені, то ніхто й не вимагав відкриття окремого класу.

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