Яка смертність від Covid-19 у філіалі «русского міра» – Придністров’ї?

Можна тільки уявити, що насправді відбувається у таких псевдореспубліках

Можна тільки уявити, що насправді відбувається у таких псевдореспубліках

Нинішня хвиля епідемії взагалі проходить жахливо

Вирішив порівняти показники смертності від ковіду у одному з філіалів «русского міра» – Придністров’ї.

Причому це один із найкращих, якщо порівняти з Абхазіями чи Осетіями з ОРДЛО – війни давно немає, ЄС близько.

З початку епідемії, за повідомленнями сайтів у т.з. «ПМР», у них загинуло від коронавірусу 1657 осіб, що складає 0.36% офіційного населення. Це більш ніж удвічі більше, ніж у самій РФ чи Україні (нині ці показники у двох країнах практично однакові, в Україні трохи краще).

А якщо врахувати, що є оцінки реального населення у 380 тисяч, то це у два з половиною рази більше, ніж у Раші.

Нинішня хвиля епідемії ж взагалі проходить жахливо, у Придністров’ї чи не найбільші показники моментної смертності у світі. В Україні було на днях зафіксовано рекорд смертності у 833, і ми увійшли у трійку у світі.

Так от, того ж дня у Придністров’ї офіційно визнали 25 загиблих, що в перерахунку на душу населення в два з половиною рази більше. Спасибо, Россия!

P.S. Можна тільки уявити, що насправді відбувається в ОРДЛО, де з лікарнями погано і жодної об’єктивної статистики немає в принципі.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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