Громадський активіст: Мешканці Донбасу самі хочуть ухвалення закону про покарання за колабораціонізм

Механізм фільтрації у законопроекті не є ідеальним, але він на сьогодні найкращий, — Овчаренко

Ультрас ФК «Шахтар» Донецьк Віталій Овчаренко, один з ініціаторів ухвалення законопроекту «Про захист української державності від проявів колабораціонізму», переконаний, що мешканці Донбасу самі хочуть ухвалення закону про покарання за колабораціонізм. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому».



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Механізм фільтрації у законопроекті не є ідеальним, але він на сьогодні найкращий, — Овчаренко

Ультрас ФК «Шахтар» Донецьк Віталій Овчаренко, один з ініціаторів ухвалення законопроекту «Про захист української державності від проявів колабораціонізму», переконаний, що мешканці Донбасу самі хочуть ухвалення закону про покарання за колабораціонізм. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому».

«Ініціатива почала формуватися з початку війни на Донбасі, розмови про те, що нам потрібне визначення колабораціонізму, бо досі у законах ніде це визначення не прописане, ходили довго. З початку конфлікту на Донбасі я неодноразово бував у зоні конфлікту, спілкувався з місцевими активістами, вони постійно говорили про це», — розповідає Овчаренко.

На питання, де гарантія, що ця комісія справді визначатиме колаборантів, а не стане каральним органом (адже після люстрації і суддів, і поліцейських багато одіозних старих кадрів лишилися на своїх посадах), діяч відповідає, що побоювання, звісно, є — не все може піти за планом.

«Звичайно, той механізм фільтрації, який ми прописали, не є ідеальним, але він на сьогодні найкращий. Є багато суддів і поліцейських, які не пройшли люстрацію, але поновилися через суд. Можливо, не усім це подобається. Але це механізм у правовому полі», — пояснює Овчаренко.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Ультрас Віталій Овчаренко: «Шахтар» - це символ Донбасу. А від символів у критичні часи завжди вимагають чіткої позиції.