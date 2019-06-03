Гройсман запустить новий енергоринок своєчасно, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Запуск ринку електроенергії з 1 липня стане відповіддю Гройсмана на критику з боку президента

Гройсман вже націлився на парламент і для нього своєчасний запуск ринку – не тільки справа честі, але й фінальний акорд прем'єрської каденції, - експерти

Своєчасний запуск ринку електроенергії стане відповіддю прем'єр-міністра на критику президента на адресу уряду. Про це йдеться в матеріалі видання Капітал «Чому захлинулась атака на ринок електроенергії», повідомляють Українські Новини.

Автори стверджують, що близький до нового президента олігарх Ігор Коломойський лобіює відтермінування на невизначений час запуску ринку електроенергії, що заплановано на 1 липня. Йому вигідно зберегти ручне регулювання цін на електроенергію, щоб його феросплавний бізнес отримував її за пільговим тарифом. Однак спроби відкласти старт ринку руками депутатів провалилися і питання підняли на рівень РНБО, на засіданні якого уряду дали два тижні на узгодження позицій.

«Очевидно, прихильники відстрочки ринку не ризикнули торпедувати його через РНБО - інакше буквально на першому засіданні РНБО були б скинуті маски і всім остаточно стало б зрозуміло, що ця Рада збирається боронити не інтереси держави, а інтереси Коломойського. І кинули м'яч на поле уряду, якому належить за місяць, що залишився до часу «Ч», мінімізувати всі потенційні загрози», - йдеться в статті.

Автор пише, що з головою Кабміну у нового президента відносини не склалися, бо у своїй інавгураційній промові він переконливо рекомендував всім членам уряду піти у відставку, причому зробив це у формі, яку коректною не назвеш. Тому запуск ринку електроенергії 1 липня стане відповіддю Гройсмана на критику з боку президента.

«Танцювати під дудку Коломойського зовсім не на користь прем'єр-міністра. Володимир Гройсман вже націлився на парламент і для нього своєчасний запуск ринку – не тільки справа честі, але й фінальний акорд прем'єрської каденції, на якому він зможе будувати свою політичну кар'єру, як чиновника, який вперше в історії України домігся своєчасної реалізації реформи, на якій вже багато років наполягають ЄС і США», - вважає автор матеріалу.

Що стосується президента, то запуск реформи стане для нього тестом на здатність приймати рішення в інтересах держави, а не людей зі свого оточення.

«Для Володимира Зеленського своєчасне введення ринку електроенергії - можливість продемонструвати здатність говорити «ні» тим, хто допоміг йому зайняти головний пост в країні, а тепер агресивно тисне на президента, вимагаючи задоволення своїх бізнес-апетитів на шкоду інтересам держави», - стверджується в матеріалі.

У п'ятницю 31 травня президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці. Формальним приводом для проведення засідання РНБО 31 травня стала трагедія на шахті «Лісова» (ДП «Львіввугілля»), що забрала життя двох гірників. Найбільш резонансним питанням, розглянутим РНБО, був новий ринок електроенергії.

Як повідомлялося, на скасуванні закону «Про ринок електроенергії» публічно наполягає підприємець Ігор Коломойський, феросплавні заводи якого є найбільшими промисловими споживачами електроенергії в Україні.