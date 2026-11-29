У російській колонії в Мурманську помер кримськотатарський політв'язень Джеббар Бекіров, якого окупанти засудили до 17 років позбавлення волі. У квітні 2026 року чоловікові виповнилося 56 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис голови правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва.

Окупанти затримали Бекірова 17 серпня 2021 року після обшуків у будинках кримських татар в окупованому Криму. У травні 2023 року російський суд засудив його до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Після засудження політв'язень опинився в колонії в Мурманську, за тисячі кілометрів від рідного Криму. Саме там стало відомо про його смерть. Обставини та причини смерті наразі не уточнюються.

«Він міг жити, бути поруч зі своїми рідними. Але Росія забрала у нього свободу, а тепер його життя обірвалося за тюремними ґратами, далеко від рідного Криму», – написав Барієв.

Правозахисник наголосив, що Бекіров став уже четвертим політичним в'язнем, який помер у російських місцях несвободи. Раніше в ув'язненні загинули Костянтин Ширінг, Джеміль Гафаров та Рустем Віраті.

Барієв також звернув увагу на систематичне переслідування кримських татар на окупованому півострові. За його словами, російська влада використовує обшуки, арешти, багаторічні вироки та переведення ув'язнених до віддалених колоній для залякування населення й придушення спротиву окупації.

«Смерть Джеббара Бекірова має бути належно розслідувана. Росія повинна нести відповідальність за життя і здоров'я людей, яких вона незаконно позбавляє свободи», – наголосив правозахисник.

Нагадаємо, 22 жовтня 2026 року російський суд засудив 77-річного Володимира Ананьєва до 18 років позбавлення волі. Правозахисники називають його найстаршим кримським політв'язнем. За рішенням суду, перші чотири роки чоловік має провести у в'язниці, а решту терміну – в колонії суворого режиму.

Раніше, у лютому 2025 року, стало відомо про смерть кримського політв'язня Рустема Віратті в колонії Ульяновської області РФ. Його було засуджено до восьми років ув'язнення.