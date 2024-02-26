Генштаб оновив рекомендації журналістам щодо роботи в районах бойових дій

У рекомендаціях є контакти представників служб зв’язків з громадськістю Збройних Сил України та військових адміністрації

Управлінням зв’язків з громадськістю Збройних Сил України підготувало оновлені рекомендації журналістам щодо організації роботи на військових об’єктах та в районах бойових дій в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Зокрема рекомендації містять відповіді та роз’яснення щодо наступних питань:

порядок отримання прескарти Збройних Сил України та як правильно подати документи;

правила роботи на об’єктах Сил оборони України;

що заборонено розголошувати;

правила фото-та відеозйомки у воєнний час, поради щодо особистої безпеки;

приклади типових запитів щодо здійснення професійної діяльності.

Зазначається, що відповіді на ці запитання та багато іншої корисної інформації можна знайти у рекомендаціях журналістам щодо організації роботи на військових об’єктах та в районах бойових дій в умовах воєнного стану за посиланням.

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Також у рекомендаціях є контакти представників служб зв’язків з громадськістю Збройних Сил України та військових адміністрації.

Рекомендації розроблені відповідно до вимог чинного українського та міжнародного законодавства та з урахування накопиченого досвіду під час відсічі збройної агресії Російської Федерації.

Триває 733-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе.