Генштаб оновив рекомендації журналістам щодо роботи в районах бойових дій
У рекомендаціях є контакти представників служб зв’язків з громадськістю Збройних Сил України та військових адміністрації
Управлінням зв’язків з громадськістю Збройних Сил України підготувало оновлені рекомендації журналістам щодо організації роботи на військових об’єктах та в районах бойових дій в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Зокрема рекомендації містять відповіді та роз’яснення щодо наступних питань:
- порядок отримання прескарти Збройних Сил України та як правильно подати документи;
- правила роботи на об’єктах Сил оборони України;
- що заборонено розголошувати;
- правила фото-та відеозйомки у воєнний час, поради щодо особистої безпеки;
- приклади типових запитів щодо здійснення професійної діяльності.
Зазначається, що відповіді на ці запитання та багато іншої корисної інформації можна знайти у рекомендаціях журналістам щодо організації роботи на військових об’єктах та в районах бойових дій в умовах воєнного стану за посиланням.
Також у рекомендаціях є контакти представників служб зв’язків з громадськістю Збройних Сил України та військових адміністрації.
Рекомендації розроблені відповідно до вимог чинного українського та міжнародного законодавства та з урахування накопиченого досвіду під час відсічі збройної агресії Російської Федерації.
Триває 733-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе.
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