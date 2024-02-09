На одному із напрямків суттєво знизилась інтенсивність російських атак: деталі від ЗСУ

Продовжуються дії штурмових груп у пішому порядку, бронетехніку поки ворог не застосовує

Протягом минулої доби на лівобережжі Дніпра окупанти здійснили лише два штурми. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«З боку окупантів інтенсивність атак суттєво знизилась. Останніми днями ми спостерігали 3-4 атаки, а за минулу бойову добу ми нарахували дві такі спроби, але вони також були невдалими», – зазначила Гуменюк.

При цьому начальниця прессцентру зауважила, що продовжуються дії штурмових груп у пішому порядку, бронетехніку поки ворог не застосовує. «Вочевидь економить після того, як потужно втрачав її при кожному штурмі. Така ситуація спостерігається вже тривалий час», – уточнила Гуменюк.

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Розпочалася 716-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії.