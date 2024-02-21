Зеленський оновив склад Ставки
Президент увів до складу Ставки начальника Генерального штабу та командувача Сухопутних військ ЗСУ
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 21 лютого, змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі №83/2024.
Згідно з ним у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача затверджують таких осіб:
- Баргилевича Анатолія Владиславовича – начальника Генерального штабу Збройних сил України;
- Павлюка Олександра Олексійовича – командувача Сухопутних військ Збройних сил України.
Також зі складу Ставки виведено колишнього командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України Максима Миргородського.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі, де обговорювалися пріоритетні питання, зокрема було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.
Раніше президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
Також новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.
Як відомо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.
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