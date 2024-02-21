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Зеленський оновив склад Ставки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський оновив склад Ставки
Зеленський вивів зі складу Ставки екскомандувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського
фото з відкритих джерел

Президент увів до складу Ставки начальника Генерального штабу та командувача Сухопутних військ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 21 лютого, змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі №83/2024.

Згідно з ним у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача затверджують таких осіб:

  • Баргилевича Анатолія Владиславовича – начальника Генерального штабу Збройних сил України;
  • Павлюка Олександра Олексійовича – командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Також зі складу Ставки виведено колишнього командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України Максима Миргородського.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі, де обговорювалися пріоритетні питання, зокрема було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Також новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.

Як відомо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: Володимир Зеленський військові ЗСУ

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