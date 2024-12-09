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Глава МВС пояснив, чому поліцейських не треба мобілізувати

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Глава МВС пояснив, чому поліцейських не треба мобілізувати
Клименко: Ми займаємося евакуацією людей, роботою на блокпостах. Великий спектр робіт поза поліцейською діяльністю. 40-45 тис. перебувають у зоні бойових дій та прифронтових регіонах
фото: РБК-Україна

«Безпека в державі, яка у нас є на сьогодні, сама по собі не залишатиметься, коли в містах не буде поліції»

Кожної доби на службу заступає 6,5 тис. поліцейських на охорону та реагування. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю «РБК-Україна» наголосив, що система реагування має працювати попри все.

Так, за словами міністра, суспільна думка, нібито всі поліцейські «мають піти на фронт» базується на страху та нерозумінні ситуації із безпекою в державі.

«Я думаю, що страх у деяких людей, які це кажуть – не піти на фронт чи своїх рідних відправити туди. Або це просто нерозуміння, що безпека в державі, яка у нас є на сьогоднішній день, вона не сама по собі залишатиметься, коли в містах не буде поліції. З одного боку, ми бачимо поліцейського, але з іншого – ми не бачимо величезної армії слідчих, які документують тисячі злочинів, не бачимо тих, хто розкриває злочини, щоб людям жилося спокійніше», – пояснив очільник МВС.

Клименко підкреслив: кожної доби на службу заступає 6,5 тис. людей на охорону та реагування. Також на вимогу президента у сільській місцевості поліцейський має приїхати не пізніше як через 20 хвилин після скоєння злочину, а у місті не більше 10 хвилин, додав міністр.

«Величезна країна, багато людей, велика кількість злочинів та система реагування має працювати. Якщо ми говоримо про людей у ​​зоні бойових дій біля цих зон, ми розуміємо, яке це навантаження на поліцейського. Якщо раніше він мав відпочивати 2-3 доби після чергування, то зараз час значно поменшав і на відновлення у нього йде значно менше часу», – розповів Клименко.

За його словами, наразі на лінії бойового зіткнення знаходяться підрозділи Національної гвардії, прикордонники та Національна поліція. Загалом, близько 10 тис. поліцейських – це «комбатанти, що знаходяться на лінії фронту».

«25 тис. у нас перебувають постійно у зоні бойових дій. Ми займаємося евакуацією людей, займаємось роботою на блокпостах. Великий спектр робіт поза поліцейською діяльністю. 40-45 тис. постійно перебувають у зоні бойових дій та прифронтових регіонах. І ми говоримо про прикордоння, де знаходиться Державна прикордонна служба та підрозділи поліції», – проінформував міністр. Він додав, що задіяна максимальна кількість людей.

Раніше Ігор Клименко розповів, що поліцейські в Україні мають свої функції з охорони правопорядку, тож співробітники ТЦК можуть виконувати завдання щодо мобілізації без поліції.

Також як стало відомо, єдиний син міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка служить у бойовій частині. Про це посадовець заявив у інтерв’ю «Суспільному».

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Теги: прикордонники міністр Україна поліція безпека Ігор Клименко фронт

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