Прем’єр-міністр Румунії і лідер Соціал-демократичної партії (PSD) Марсель Чолаку опустився на другу сходинку

На президентських виборах у Румунії неочікувано вийшов у лідери ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску, посунувши чинного прем'єр-міністра країни Марчела Чолаку на другу сходинку. Дані оприлюднила Центральна виборча комісія Румунії.

У неділю, 24 листопада, в Румунії проходило голосування у першому турі президентських виборів. Лідерство Георгеску відбулося всупереч прогнозам. Адже згідно з першими результатами екзитполів, прем’єр-міністр Румунії і лідер Соціал-демократичної партії (PSD) Марсель Чолаку лідирував із близько 25% голосів. За даними екзитполів, у другому турі Чолаку мав змагатися з Єленою Ласконі, очільницею партії «Союз порятунку Румунії», яка отримала 18% голосів виборців.

Нині за підрахунками 99,65% голосів виборців, результати голосування виглядають так:

Келін Георгеску набирає 22,86%;

Марчел Чолаку – 19,22%;

Єлена Ласконі – 19,13%;

Джордже Сіміон – 13,87%;

Ніколає Чуке – 8,81%;

Мірча Геоане – 6,32%;

Хунор Келемен – 4,53%;

Крістіан Дяконеску – 3,11%;

Крістіан Терхеш – 1,03%.

За інформацією Politico, Келін Георгеску є надзвичайно релігійним і націоналістичним. Він проводив кампанію, спрямовану на зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів і збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування та енергії.

Він також стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Нагадаємо, 24 листопада, у виборах в Румунії беруть участь 13 кандидатів, і жоден із них, судячи з останніх соціологічних опитувань, не набере необхідної кількості голосів для перемоги в першому турі. Фаворитом першого туру є чинний прем'єр-міністр Румунії, соціал-демократ Марчел Чолаку (25%). Його головний конкурент – лідер ультраправого Союзу за єдність румунів (AUR) Джордж Сіміон (19%).

Як повідомлялося, 1 грудня в Румунії також відбудуться парламентські вибори, а 8 грудня, якщо буде необхідно, пройде другий тур президентських виборів.