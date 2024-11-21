«Чудово усвідомлює різницю між територіями». МЗС відреагувало на заяву Путіна

МЗС: Путін «почав метушитися» лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву російського президента Володимира Путіна щодо ударів ЗСУ далекобійними ракетами по території РФ. Про це йдеться на Facebook-сторінці Міністерства закордонних справ.

«Україна має повне право за міжнародним правом вражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії. Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН. Росія може звинувачувати лише саму себе в наслідках свого рішення напасти на Україну», – заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Речник нагадав, що Україна неодноразово використовувала далекобійні спроможності проти цілей на тимчасово окупованих територіях, але Путін «почав метушитися» лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії.

«Отже, він чудово усвідомлює різницю між власне російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в України», – констатує міністерство.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

До слова, Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж».