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Кількість злочинів зі зброєю за три роки зросла в понад 40 разів – МВС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кількість злочинів зі зброєю за три роки зросла в понад 40 разів – МВС
Відсьогодні українці офіційно можуть володіти трофейною зброєю
фото з відкритих джерел

Цього року вже зареєстровано понад 11 тис. злочинів з використанням вогнепальної зброї

В Україні кількість злочинів з використанням вогнепальної зброї, вибухових речовин та боєприпасів за три роки зросла у 42 рази. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в коментарі «Інтерфакс-Україна».

За словами посадовця, якщо у 2021 році подібних злочинів було лише 273, то цього року цей показник перевищив позначку в 11 тис.

«У 2021 році було зареєстровано 273 таких злочини, у 2022 році кількість цих злочинів збільшилася більше ніж у 4,6 раза – 1 267, у 2023 році ця цифра склала 11 186», – каже Тимченко.

Як зазначається, за неповний 2024 рік вже зареєстровано 11 489 таких злочинів.

Нагадаємо, сьогодні вступив у дію закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

До слова, в застосунку «Дія» з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.

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Теги: злочин війна зброя вибухівка МВС

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