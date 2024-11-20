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Начальник Генштабу генерал Баргилевич: Бої на Курщині важчі, ніж бої на Донбасі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Начальник Генштабу генерал Баргилевич: Бої на Курщині важчі, ніж бої на Донбасі
Генерал Баргилевич дав своє перше велике інтерв’ю «Главкому»
фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Генерал Баргилевич назвав найскладніші напрямки на фронті

Ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

За словами вищого офіцера, на сьогодні на Курщині воює близько 50 тис. елітних ворожих військ – це морська піхота і повітряно-десантні війська, туди ж пригнали майже 11 тис. північнокорейських військових.

«Для них (керівництва Росії, – «Главком») це принципове питання, Курська область. Там тривають інтенсивні бої. Порівняно з іншими напрямками, на Курщині доволі важкі бої. Всі розуміють, що там воює не просто піхота, а елітна російська піхота, десантники. Але ми там позиції тримаємо. Ми ведемо маневрені бої, утримуючи ту територію і, повірте, доволі успішно», – запевнив Баргилевич.

Також генерал розповів про обстановку на Донбасі, де за останні три-чотири тижні ворог пришвидшив просування. Зокрема, на Покровському напрямку українським воїнам вдалося стабілізувати ситуацію. Протягом останнього місяця обстановка тут вирівнялася, і ЗСУ утримують свої позиції.

Тим часом у районі Куп’янська тривають важкі бої. Противник нещодавно здійснив спробу проникнення в місто, використовуючи одну з груп, але вона була знищена. Куп’янськ залишається під контролем Сил оборони.

«У Часовому Яру противник постійно намагається просунутися, проте всі його спроби поки не увінчалися успіхом. Хоча були випадки проникнення в місто, наші підрозділи оперативно вибивають ворога, і Часів Яр утримується нашими силами», – зазначив начальник Генштабу ЗСУ.

У Торецьку бої точаться в міській забудові, що ускладнює ситуацію, але захисникам вдається стабілізувати лінію фронту. Українські військові контролюють цей напрямок та утримують позиції.

«Найбільш напружена ситуація в районі Курахового, де бої особливо інтенсивні. Утім, наші підрозділи продовжують тримати оборону. Головнокомандувач Сирський нещодавно був у цьому районі. Він постійно перебуває на найважчих напрямках. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб стабілізувати ситуацію та не допустити подальшого просування ворога», – наголосив Баргилевич.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни у звіті за 19 листопада зазначає, що російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на північний схід від Нижнього Клину та на південному сході від Кореневого. Також окупанти просунулися в районі межі Донецької та Запорізької областей. Тим часом українські війська просунулися на півночі від Харкова. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в лісистій місцевості на південний схід від Глибокого. 

Титм часом аналітик видання Bild Юліан Рьопке стверджує, ніби російські війська зайшли в центральну частину міста Часів Яр на Донеччині, де бої тривають уже понад пів року.

За останніми даними аналітиків Deep State, ворог окупував Нову Іллінку в Покровському районі Донецької області. Також росіяни просунулися біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку.

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Теги: Донбас війна Генштаб фронт Курщина Анатолій Баргилевич

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