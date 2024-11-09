Трамп намагається надати Ілону Маску мандат на посередництво у перемовинах Зеленського і Путіна

Якщо вірити американським медіа...

Як тепер аналізувати українсько-американські відносини та їх ширший контекст?

Даю підказку й приклад:

1. Обраний президент США Дональд Трамп називає Ілона Маска «зіркою, що народжується». Це, звісно, не про проєкт польоту на Марс, який забезпечується грошима NASA (американськими платниками податків).

2. Ілон Маск з’являється на фото з родиною обраного президента США Дональда Трампа. На сімейному фото, здається, не видно жодного іншого бізнесмена чи політика та немає фактів, які б підтверджували родинні зв’язки Ілона Маска з великою родиною Трампів.

Перше фото сім'ї Трампа після перемоги на виборах: «Вся команда» фото: infobae.com

3. Ілон Маск, не маючи жодних формальних причин, бере участь у телефонній розмові зразу після виборів Дональда Трампа з президентом України й також слухає розмову з президентом Туреччини.

4. Американські медіа стверджують, що Ілон Маск підтримує постійний телефонний зв’язок з російським очільником. І це, більш-менш, сприймається з розумінням. Одночасно заявляється інформація про принаймні сім телефонних розмов Дональда Трампа з російських воєнним злочинцем і такі токсичні зв’язки сприймаються переважно негативно.

5. Також припускають, що Дональда Трамп навіть залучить Ілона Маска на одну з позицій у новій виконавчій владі.

Які висновки ви б зробили? Звісно, якщо вірити американським медіа.

Напрошуються наступні висновки:

1. Дональд Трамп намагається надати та забезпечити мандат Ілону Маску на посередництво у перемовинах керівника України з російським очільником.

2. Одночасно він хоче вивести себе з чутливих моментів такого посередництва.

3. Також дає Ілону Маску можливість «відбити» $175 млн., які він витратив на кампанію Дональда Трампа за рахунок українських і російських активів (інтерес Ілона Маска і там, і там, відомий).

Все це ані добре, ані погано. Просто переключіться з традиційних схем аналізу на інші – і будете ближче до реалій.