Окупанти розстріляли пʼятьох українських військовополонених на покровському напрямку

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.

Нині тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – наголосив Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Крім того, російські війська вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

Раніше в соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.