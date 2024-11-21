Сьогоднішій ракетний удар по Україні. Путін переходить на новий рівень шантажу

«Україна немає у своєму арсеналі систем ПРО, які могли би збивати МБР з РФ»

Застосування Росією МБР (або балістичної ракети середньої дальності, якщо точніше) по території України – це перехід неадекватного карлика на новий рівень шантажу нової адміністрації США. Типу, якщо не відмовитеся від підтримки України, наступна ракета буде з ядерною боєголовкою.

Так і хочеться запитати наших західних партнерів, ну що скуштували? Стримувати гопніка треба було у 2007 році в Мюнхені, у 2008 році в Бухаресті та Грузії, у 2014 році в Криму та Донбасі. А тепер – коричневі лінії, Салліван і «молодая команда» Трампа, котра тремтить від словосполучення «Третя світова війна».

Особливо цікавить той факт, що РФ була зобов`язана попередити США про запуск МБР. Тут не треба бути аналітиком, щоб пов`язати це попередження і факт закриття посольства США в Україні. Цікаво, чи попередили США Україну про цю небезпеку? Адже Україна немає у своєму арсеналі систем ПРО, які могли би збивати МБР з РФ.

Для України це нічого не міняє, насправді. Або ми, або імперія. А от Заходу треба вже нарешті прийняти холодний душ і спитати у українців: хлопці, то що ви там казали по знищенню Московії (бо ми облажалися)?



