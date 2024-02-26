Поліцейські підуть на фронт? Глава МВС Клименко назвав єдину умову

Поліцейські можуть долучитися до лав ЗСУ тільки як добровольці

Міністр Клименко: «А хто буде тоді захищати від злочинців населення, виїжджати на виклики?»

Всі поліцейські заброньовані від мобілізації, а піти служити до армії можуть лише як добровольці. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Кожен поліцейський має знати – поки він в поліції, він заброньований і на фронт не йде. Якщо він не доброволець», – наголосив він.

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За словами міністра, чоловіки, які працюють в поліції, не відрізняються від тих, які працюють «в народному господарстві». Він також поцікавився, хто буде захищати українців від злочинців.

«А хто буде тоді захищати від злочинців населення, виїжджати на виклики?», – зазначив Клименко. Він також назвав «диванними експертами» тих, хто «провокує» до роздумів з приводу того, хто вміє воювати.

Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.