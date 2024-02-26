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Поліцейські підуть на фронт? Глава МВС Клименко назвав єдину умову

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Поліцейські підуть на фронт? Глава МВС Клименко назвав єдину умову
Поліцейські можуть долучитися до лав ЗСУ тільки як добровольці
фото: скріншот відео

Міністр Клименко: «А хто буде тоді захищати від злочинців населення, виїжджати на виклики?»

Всі поліцейські заброньовані від мобілізації, а піти служити до армії можуть лише як добровольці. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Кожен поліцейський має знати – поки він в поліції, він заброньований і на фронт не йде. Якщо він не доброволець», – наголосив він.

За словами міністра, чоловіки, які працюють в поліції, не відрізняються від тих, які працюють «в народному господарстві». Він також поцікавився, хто буде захищати українців від злочинців. 

«А хто буде тоді захищати від злочинців населення, виїжджати на виклики?», – зазначив Клименко. Він також назвав «диванними експертами» тих, хто «провокує» до роздумів з приводу того, хто вміє воювати.

Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: міністр добровольці Ігор Клименко фронт поліція

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