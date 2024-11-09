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Міністр Клименко розповів, як воює його син

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Міністр Клименко розповів, як воює його син
Міністр зізнався, що бачить сина не часто
фото: скріншот із відео

Син міністра внутрішніх справ мобілізувався у лютому 2024-го, коли йому виповнилося 27 років

Єдиний син міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка служить у бойовій частині. Про це посадовець заявив у інтерв’ю «Суспільному».

«Можу одне сказати – він став чоловіком. Справжнім», – прокоментував службу сина Клименко.

Також міністр зізнався, що бачить сина не часто.

Раніше Клименко розповідав журналістам, що його син мобілізувався у лютому 2024 року, коли йому виповнилося 27 років.

До того син міністра працював інженером та займався волонтерством. Клименко також розповідав, що син має короткозорість – зір мінус 9.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко раніше заявляв, що правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті.

Раніше стало відомо, що до Сил оборони планують мобілізувати ще 160 тис. людей. Усього до війська призвали 1 млн 50 тис. громадян. Зокрема, мобілізація ще 160 тис. людей дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%.

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Теги: Ігор Клименко мобілізація військові міністр

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