Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Глава Нацполу пояснив, чи можуть поліцейські вручати повістки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Нацполу пояснив, чи можуть поліцейські вручати повістки
Вручення повісток поліцейськими не передбачено законом
фото з відкритих джерел

Поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років

Працівники поліції разом із представниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, однак не вручають повістки. Про це повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За словами Вигівського, поліція як виконувала свої обов'язки, закріплені за нею в ч. 3 ст. 38 закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в частині доставлення до ТЦК та СП військовозобов'язаних за зверненням самого ТЦК, так і виконує.

«Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції... - участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП», – зазначив він.

Глава Нацполіції звернув увагу на те, що вручення повісток поліцейськими не передбачено законом.

«Перевірка військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – каже Вигівський.

За словами очільника Національної поліції, поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України «Про Національну поліцію».

«Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП. У цих зверненнях міститься інформація про особу, зокрема це П.І.Б., дата народження, адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, а у разі наявності зазначається також інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів тощо», – розповів Вигівський.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Раніше Міноборони повідомлялося, що військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.

Читайте також: Повістки у застосунку «Резерв+». Омбудсмен зробив заяву
Теги: поліція Національна поліція України повістка мобілізація ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурори повідомили про підозру п'ятьом «кримінальним авторитетам» через участь у злочинних зборах
У Києві затримано «кримінальних авторитетів», які контролювали вивезення чоловіків за кордон
Вчора, 18:36
Електронна черга вже працює у всіх ТЦК, але є нюанс – Міноборони
Електронна черга вже працює у всіх ТЦК, але є нюанс – Міноборони
21 травня, 19:38
Правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників
Знімали з розшуку ухилянтів за хабар. На Волині розгорівся скандал з ТЦК
16 травня, 19:47
Міноборони роз’яснило, що пропускна здатність ТЦК залежить від населеного пункту та кількості працівників
Скільки людей київські ТЦК можуть прийняти за день: відповідь Міноборони
16 травня, 08:48
Поліцейські разом з представником сільради доправили пенсіонерку до лікарні
У Тернопільській області син морив голодом 93-річну матір, аби виманити її пенсію
14 травня, 18:23
«Метінвест» регулярно відстежує тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції, та підвищує доходи співробітників, попри всі виклики воєнного часу
Україну чекає подальша фемінізація чоловічих професій – директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»
6 травня, 11:45
З 23 квітня 2024 року тимчасово припиняють прийом нових заявок та клопотань про здійснення консульських дій від громадян України призовного та мобілізаційного віку
Консульські послуги українцям мобілізаційного віку в США: посольство роз'яснило нюанси
30 квiтня, 00:30
Одну із тварин, яка втікла з трейлера і досі шукають
«Злочинці» з копитами змусили побігати поліцію Вашингтону
29 квiтня, 16:03
19 співробітників театру імені Франка пішли захищати Україну на фронті
«Для акторів винятків немає». Гендиректор Театру Франка висловився про мобілізацію
27 квiтня, 14:54

Суспільство

Глава Нацполу пояснив, чи можуть поліцейські вручати повістки
Глава Нацполу пояснив, чи можуть поліцейські вручати повістки
Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: знайшлася пара, яка зачарувала мережу
Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: знайшлася пара, яка зачарувала мережу
Залужний готується до нової роботи: перші кроки
Залужний готується до нової роботи: перші кроки
Дзвінок, на який вже не буде відповіді: щемливе відео з місця удару у Харкові
Дзвінок, на який вже не буде відповіді: щемливе відео з місця удару у Харкові
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує нові фейки: деталі від розвідки
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує нові фейки: деталі від розвідки
У ДПСУ розповіли, чи беруть до уваги прикордонники «Резерв+» на пропускних пунктах
У ДПСУ розповіли, чи беруть до уваги прикордонники «Резерв+» на пропускних пунктах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Туреччина знайшла, ким замінити українських туристів
19K
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
12K
Росіяни почали замість Туреччини тікати до двох інших країн – Reuters
11K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
6622
«Газпром» може втратити останнього великого клієнта в ЄС
3996
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч

Новини

Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Сьогодні, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Сьогодні, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Сьогодні, 13:52
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Вчора, 16:56

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua