Глава Нацполу пояснив, чи можуть поліцейські вручати повістки

Поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років

Працівники поліції разом із представниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, однак не вручають повістки. Про це повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За словами Вигівського, поліція як виконувала свої обов'язки, закріплені за нею в ч. 3 ст. 38 закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в частині доставлення до ТЦК та СП військовозобов'язаних за зверненням самого ТЦК, так і виконує.

«Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції... - участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП», – зазначив він.

Глава Нацполіції звернув увагу на те, що вручення повісток поліцейськими не передбачено законом.

«Перевірка військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – каже Вигівський.

За словами очільника Національної поліції, поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України «Про Національну поліцію».

«Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП. У цих зверненнях міститься інформація про особу, зокрема це П.І.Б., дата народження, адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, а у разі наявності зазначається також інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів тощо», – розповів Вигівський.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Раніше Міноборони повідомлялося, що військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.