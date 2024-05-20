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Українці почнуть отримувати повістки поштою: з якого числа

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українці почнуть отримувати повістки поштою: з якого числа
Військовозобов’язані почнуть отримувати повістки поштою вже з 16 липня
фото з відкритих джерел

Після завершення 60-денного терміну, відведеного на оновлення даних в ТЦК, повістки надсилатимуть поштою

Згідно із мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою, йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Відповідна норма зазначена у постанові уряду №560 від 16 травня 2024 року «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період». Цей документ урегульовує порядок вручення повісток.

Так, повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) ТЦК або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління (органами) засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання. Це почнуть робити після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

Постанова передбачає, що в разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання, повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання. Крім того, повістка надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Передбачається, що в разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку, належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

  • отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
  • проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
  • проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Як повідомлялося, військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону. Посадовиця наголосила, що чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток.

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Теги: повістка Кабмін пошта мобілізація

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