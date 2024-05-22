У Києві затримано «кримінальних авторитетів», які контролювали вивезення чоловіків за кордон

Прокурори повідомили про підозру п'ятьом «кримінальним авторитетам» через участь у злочинних зборах

Учасники групи з червня 2022 по вересень 2023 року підшукали щонайменше 42 клієнтів, від яких отримали по $5 тис.

У Києві правоохоронці затримали групу «кримінальних авторитетів», які контролювали інших зловмисників. Останні займалися незаконним виїздом військовозобов'язаних чоловіків з України. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України та Офіс генпрокурора.

Як зазначається, група осіб із ознаками організованості з метою незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон України забезпечувала виготовлення підроблених документів, а саме тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП.

Учасники цієї групи протягом червня 2022-вересня 2023 років підшукали щонайменше 42 клієнтів, від яких отримали по $5 тис.

Однак потім «замовники» захотіли повернути ці кошти через невиконання ними взятих на себе зобов'язань щодо виготовлення документів, у зв'язку з чим між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності.

Прокурори пояснили, що для врегулювання цієї конфліктної ситуації учасники злочинної групи звернулися до кількох «кримінальних авторитетів», один із яких був залучений як «третейський суддя» та організував злочинні збори.

Правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зборів за участь «кримінальних авторитетів» та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

Правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей та затримали п'ять «кримінальних авторитетів».

Під час обшуків вилучено $70 тис., одну тисячу євро, зброю та патрони, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори позначок, чотири автомобілі.

Прокурори повідомили про підозру п'ятьом «кримінальним авторитетам» через участь у злочинних зборах та ще одній особі в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили 39-річного голову обласної військово-лікарської комісії, який обіцяв за винагороду підготувати «потрібний» висновок про непридатність до служби. Лікаря та ще двох його спільників затримали правоохоронці під час отримання чергового траншу.