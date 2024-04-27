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«Для акторів винятків немає». Гендиректор Театру Франка висловився про мобілізацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Для акторів винятків немає». Гендиректор Театру Франка висловився про мобілізацію
19 співробітників театру імені Франка пішли захищати Україну на фронті
фото з відкритих джерел

Євген Нищук розповів, скільки співробітників театру можуть отримати бронь від призову до армії

Для акторів немає винятків у питання мобілізації, однак театральні діячі можуть принести набагато більше користі в тилу, аніж на фронті. Таку думку висловив ексміністр культури, голова Шевченківського комітету та генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук в інтерв'ю Олексію Суханову.

Митець розповів про можливість забронювати 50% співробітників театру, які залучені до творчого та виробничого процесу. Водночас, за його словами, 19 співробітників театру імені Франка пішли захищати Україну на фронті.

«Мобілізації підлягають усі. І справді, тут немає якихось винятків. Це стосується всіх. І якась частина з перших днів свідомо пішла на фронт, а хтось продовжував волонтерити, і працювати власне на культурній ділянці. Театр – це велике підприємство, 600 осіб. У нас є 19 хлопців, які пішли воювати й не опиралися, не шукали якихось причин. Є якась частина, звісно, які через здоров’я не можуть бути мобілізовані, а є якась частина за квотою. Оскільки театр, як і багато інших підприємств, входить також у певну систему бронювання, це 50%. Ми надаємо можливість забронювати особливо тих, хто у виробничому і творчому процесі. Не обов’язково тільки актори, це загалом. Це люди, без яких дійсно, цей якісний процес буде дуже важким. Фахівця не знайдеш», – пояснив Нищук.

Гендиректор театру впевнений, що переважна частина акторів принесе більше користі в тилу, ніж на полі бою, оскільки «створює морально-психологічний клімат» у відносно безпечних регіонах України.

«Я, як генеральний директор, буду відповідно до цієї квоти звертатися до військкомату. Так, я кажу це відверто. І це не якесь приховування, це доцільність. Тому що цей актор чи декілька акторів створюють морально-психологічний клімат у тилу. На цих акторів хочуть прийти, і ми можемо таким чином презентувати себе не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Актори залучені у вистави, які збирають великі кошти. І повірте, бо я знаю конкретно від бійців, що це принесе набагато більше користі», – запевняє Нищук. 

Нагадаємо, що Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка разом із Мінцифри працюють над диджиталізацією установи, зокрема над створенням системи продажу квитків. 

До слова, вистава «Конотопська відьма» протягом року збирає повні зали у столичному театрі імені Івана Франка. 28 березня пресслужба театру опублікувала відео черги за квитками, яка розтягнулася вулицею Городецького. У березні завдяки благодійному показу вистави «Конотопська відьма» театру імені Франка вдалося зібрати 2 349 000 грн. 

До слова, колишній художній керівник театру імені Івана Франка Михайло Захаревич розповів, що квиток на виставу в театр сьогодні мав би коштувати в середньому 4500 грн, подекуди об’єктивна ціна може досягати 7 тис. грн. Завдяки такій сумі вдасться покрити витрати на діяльність та розвиток театру та ремонти.

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Теги: бронювання від мобілізації мобілізація театр актор

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