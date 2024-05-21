Електронна черга вже працює у всіх ТЦК, але є нюанс – Міноборони

Відтепер всі військовозобов’язані можуть онлайн записатися на відвідування військкомату

У всіх територіальних центрах комплектування (ТЦК) вже доступна електронна система запису на відвідування, але поки що у тестовому режимі. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Пресслужба відомства повідомило, що записатися на прийом до ТЦК для оновлення даних можна за посиланням.

Нагадаємо, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

Як повідомлялося, станом на ранок суботи, 18 травня, після запуску «Резерв+» щонайменше 150 тис. людей авторизувалися у застосунку. Міністерство оборони України зазначило, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.