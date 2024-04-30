Консульські послуги українцям мобілізаційного віку в США: посольство роз`яснило нюанси

З 23 квітня 2024 року тимчасово припиняють прийом нових заявок та клопотань про здійснення консульських дій від громадян України призовного та мобілізаційного віку

За аналізом інформації дипломатів, призупинення обслуговування українців призовного віку діятиме з 23 квітня по 18 травня

З 23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Посольство України у США прокоментувало ситуацію на запит «Рубіка».

Посольство підкреслило, що ця міра має тимчасовий характер.

«Дійсно, згідно з рішенням МЗС закордонні дипломатичні установи з 23 квітня 2024 року тимчасово припиняють прийом нових заявок та клопотань про вчинення консульських дій від громадян України призовного та мобілізаційного віку (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи для повернення в Україну)», – зазначив речник посольства у Вашингтоні Галина Юсип'юк.

Посольство зазначає, що це рішення пов'язане з необхідністю ретельної технічної та нормативної підготовки до впровадження нового закону про мобілізацію, нещодавно прийнятого українським парламентом.

«Закон називається дуже складно «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». І він ще не набув чинності, це станеться 18 травня», – йдеться у повідомленні.

Судячи з роз'яснень дипломатів, призупинення обслуговування українців призовного віку діятиме з 23 квітня по 18 травня. Згодом дипломатичні послуги знову надаватимуть, але вже за новими правилами, прописаними в новому законі. Це зроблено для того, щоб українці за кордоном оновили свої військово-облікові дані. Поки український уряд не визначився, як це зробити.

«Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, зараз визначається з доступних варіантів та погоджується причетними державними органами. Як тільки цю міжвідомчу роботу буде завершено, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення», – йдеться на сайті українського Міністерства закордонних справ.

Якщо ви – українець призовного віку, звернулися до консульства України до 23 квітня і ваші документи вже в процесі виготовлення – вам видадуть їх без проблем.

«При цьому видача виготовлених паспортів та інших документів, оформлених за заявами, поданими зазначеною категорією заявників до зазначеної дати, продовжиться у звичайному порядку», – йдеться у листі спікера українського посольства.

Міністерство зовнішніх справ зазначило, що якщо українець опинився у критичній ситуації за кордоном йому не варто хвилюватися, адже консульство не відмовить у допомозі.

Нагадаємо, що 25 квітня набрала чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій державного підприємства «Документ» за кордоном. Зокрема, ці чоловіки зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій державного підприємства «Документ» не здійснюватиметься.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Згодом 300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, але відмовилися від його видачі, повідомив спеціаліст зі справ легалізації поїздок та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

Як стало відомо, призупинка в обслуговуванні чоловіків мобілізаційного віку, котрі за кордоном, триватиме приблизно один-два тижні.