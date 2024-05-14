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У Тернопільській області син морив голодом 93-річну матір, аби виманити її пенсію

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
У Тернопільській області син морив голодом 93-річну матір, аби виманити її пенсію
Поліцейські разом з представником сільради доправили пенсіонерку до лікарні
фото: Національна поліція

Син відбирав у матері пенсію та не пускав до помешкання соціального працівника

До дільничного офіцера звернувся діловод сільради та повідомив про те, що вони разом із соціальним працівником не можуть потрапити до помешкання 93-річної жительки Козівської громади. Зі слів сусідів, вони теж тривалий час не бачили пенсіонерку, тому підозрюють, що з нею могло щось трапитися. Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільщини.  

«Поліцейські оперативно прибули до помешкання пенсіонерки. Син жінки поводився агресивно, погрожував, кидався на поліцейських з кулаками. Як згодом з’ясувалося, зловмисник має психічні захворювання», – додали в поліції. 

У Тернопільській області син морив голодом 93-річну матір, аби виманити її пенсію фото 1

Пенсіонерку доправили до лікарні. З’ясувалося, що жінка давно не їла, її син час від часу давав їй шматок хліба і склянку кефіру, вимагаючи на заміну гроші з пенсії. Після обстеження та лікування пенсіонерка буде проживати у геріатричному пансіонаті. На її сина поліцейські склали адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства – стаття 173-ч. 2 КУпАП.

У Тернопільській області син морив голодом 93-річну матір, аби виманити її пенсію фото 2

Нагадаємо, СБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника «Укрзалізниці», який вимагав хабарі з підприємців. За матеріалами справи, посадовець вимагав 10 млн грн хабаря від керівника столичної будівельної компанії.

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Теги: поліція Тернопольская область син

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