Скільки людей київські ТЦК можуть прийняти за день: відповідь Міноборони

ТЦК Києва здатні приймати на день не більше 70 людей

Територіальні центри комплектування у Києві можуть приймати близько 50-70 людей на день. Таку інформацію повідомило Міністерство оборони України на запит видання Liga.

Міністерство зауважило, що пропускна здатність конкретного ТЦК залежить від населеного пункту та кількості працівників. Зокрема, за даними оборонного відомства, у столиці вона не перевищує 70 людей.

Згідно з новим мобілізаційним законом військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років після 18 травня повинні звернутися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) для оновлення своїх даних. Вони повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військовий квиток (або тимчасове посвідчення).

Військовозобов’язані зможуть оновити свої дані як у ТЦК особисто, так і в електронному кабінеті призовника, реєстрація в якому є добровільною. Однак основне навантаження поки лягає саме на військкомати, оскільки ЦНАПи досі не отримали доступи, адміністратори – не пройшли навчання, а електронний кабінет Міноборони обіцяє запустити тільки 18 травня.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.