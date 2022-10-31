Головне за ніч: обвал мосту в Індії та плани Путіна на наступний рік

Кількість жертв унаслідок обвалу канатного мосту досягла понад 140 осіб

«Главком» зібрав головні новини ночі 31 жовтня. Цієї ночі в Індії обвалився пішохідний міст, загинули понад 140 людей. Також Інститут вивчення війни спрогнозував, якими будуть дії Путіна у 2023 році.

Трагедія на мосту в Індії

В індійському штаті Гуджарат обвалився пішохідний міст. За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 людей.

Кількість жертв унаслідок обвалу канатного мосту станом на 31 жовтня вже досягла 141 особи. Також під час рятувальної операції вдалося зберегти життя 177 особам. Наразі пошукові роботи і досі тривають.

Варто зауважити, що уряд індійського штату Гуджарат вже взяв на себе відповідальність за обвалення мосту.

Плани Путіна на наступний рік

Російський диктатор Володимир Путін у 2023 році, швидше за все, воюватиме приблизно так, як і зараз, – без застосування якихось принципово нових видів зброї, як от ядерної. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Інститут прогнозує, що Росія продовжуватиме проводити звичайні військові операції до 2023 року, а не перейде до застосування тактичної ядерної зброї або зменшить свої цілі, намагаючись досягти конкретних результатів.

«Путін спробує продовжити звичайні військові операції в Україні, щоб утримати нині окуповані території, завоювати нові землі та створити умови для згортання західної підтримки України, що, ймовірно, відбудеться цієї зими. Путін, ймовірно, не полишав надії досягти своїх максималістських цілей в Україні за допомогою звичайних військових засобів, які він переслідує паралельно із зусиллями зламати волю України до боротьби та волю Заходу продовжувати підтримувати Київ», – вважають експерти ISW.

Рішення щодо «зерновому коридору»

Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили план переміщення 14 суден по «зерновому коридору». Про це йдеться у заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі.

Відповідний графік затвердили на понеділок, 31 жовтня.

У заяві йдеться про те, що три делегації також домовилися про проведення інспекцій у понеділок для 40 суден, що виходять із порту.

Втрати рашистів на півдні

На південних рубежах захисту України Сили оборони виконали 156 вогневих завдань, знищивши склади боєприпасів, гаубицю і зенітну установку ворога.

Авіація ЗСУ тричі атакувала райони зосередження особового складу та техніки окупантів. Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 156 вогневих завдань.

Підтверджені втрати РФ складають: 27 солдатів; танк; 2 міномети; самохідна крупнокаліберна гаубиця «Акація»; 23 міліметрова зенітна установка; 5 одиниць авто-бронетехніки.