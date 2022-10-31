Втрати окупантів на півдні: ЗСУ знищили склади боєприпасів та техніку рашистів

ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні

У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами

На південних рубежах захисту України Сили оборони виконали 156 вогневих завдань, знищивши склади боєприпасів, гаубицю і зенітну установку ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Авіація ЗСУ тричі атакувала райони зосередження особового складу та техніки окупантів. Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 156 вогневих завдань.

Підтверджені втрати РФ складають:

27 солдатів;

танк;

2 міномети;

самохідна крупнокаліберна гаубиця «Акація»;

23 міліметрова зенітна установка;

5 одиниць авто-бронетехніки.

У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.

Нагадаємо, 30 жовтня ЗСУ збили на півдні російський штурмовик Су-25.

Також 30 жовтня, на Харківщині українські військові збили ворожих ударний вертоліт.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська втратили в Україні щонайменше 252 вертольоти.