Втрати окупантів на півдні: ЗСУ знищили склади боєприпасів та техніку рашистів
У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами
На південних рубежах захисту України Сили оборони виконали 156 вогневих завдань, знищивши склади боєприпасів, гаубицю і зенітну установку ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Авіація ЗСУ тричі атакувала райони зосередження особового складу та техніки окупантів. Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 156 вогневих завдань.
Підтверджені втрати РФ складають:
- 27 солдатів;
- танк;
- 2 міномети;
- самохідна крупнокаліберна гаубиця «Акація»;
- 23 міліметрова зенітна установка;
- 5 одиниць авто-бронетехніки.
У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.
Нагадаємо, 30 жовтня ЗСУ збили на півдні російський штурмовик Су-25.
Також 30 жовтня, на Харківщині українські військові збили ворожих ударний вертоліт.
Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська втратили в Україні щонайменше 252 вертольоти.
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