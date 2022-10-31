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Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
РФ у Чорному морі тримає два судна-носії «Калібрів»
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії «Калібрів».  Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Угруповання ворожих сил у Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма «Калібрами», – зазначили українські військові.

В ОК «Південь» вказали, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної зброї противника, не втрачають актуальності.

«Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними та свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно», – додали наші воїни.

Нагадаємо, на південних рубежах захисту України Сили оборони виконали 156 вогневих завдань, знищивши склади боєприпасів, гаубицю і зенітну установку ворога.

Додамо, 30 жовтня ЗСУ збили на півдні російський штурмовик Су-25.

Також 30 жовтня, на Харківщині українські військові збили ворожих ударний вертоліт.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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