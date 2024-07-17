Графіки відключень світла на 18 липня: де і коли не буде електроенергії

В «Укренерго» повідомили, в які години очікується дефіцит електроенергії

У четвер, 18 липня, графіки відключення електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

«Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби», – сказано у повідомленні.

Водночас, у період з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень.

У період з 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги.

Найбільше відключень буде ввечері, з 16:00 до 22:00 – обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.

Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, «Енергоатом» достроково приєднав до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. Як зазначає «Енергоатом», повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить українську енергомережу.

Як відомо, цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять

Також Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 15 липня 2024 року.

До слова, енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення світла в усіх областях скасовано.