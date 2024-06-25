«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 26 червня

Обсяг обмежень електроенергії буде найбільшим з 17:00 до 23:00

Впродовж доби по всій Україні буде застосовано графіки відключення світла

Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, обсяг обмежень електроенергії буде найбільшим з 17:00 до 23:00.

Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, в Україні через дефіцит генерації запровадили графіки відключення світла. Обмеження розпочалися від початку доби.

Наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. За словами Коваленка, наразі енергосистема залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Крім того, тривають ремонтні роботи на атомних станціях, тому деякі блоки не працюють, що є дуже суттєвим фактором, на його думку.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.