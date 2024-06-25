Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 26 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 26 червня
Обсяг обмежень електроенергії буде найбільшим з 17:00 до 23:00
фото: glavcom.ua

Впродовж доби по всій Україні буде застосовано графіки відключення світла

Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, обсяг обмежень електроенергії буде найбільшим з 17:00 до 23:00.

Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, в Україні через дефіцит генерації запровадили графіки відключення світла. Обмеження розпочалися від початку доби. 

Наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. За словами Коваленка, наразі енергосистема залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Крім того, тривають ремонтні роботи на атомних станціях, тому деякі блоки не працюють, що є дуже суттєвим фактором, на його думку.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня. 

Читайте також: Блекаут та евакуація? Чи є шанс нормально підготуватись до зими?
Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Основна перевага зелених аукціонів – здатність створювати конкуренцію між інвесторами»
Швидко побудувати нову енергетику і подолати дефіцит допоможе механізм зелених аукціонів – ICC Ukraine
12 червня, 13:30
Експерт: без залучення внутрішніх та зовнішніх інвесторів держава не зможе швидко і якісно побудувати децентралізовану систему генерації
Уряд має створити умови для розвитку зеленої генерації, щоб виконати рішення Ставки – Харченко
22 червня, 15:20
ДТЕК заявив, що не відключає енергопостачання безпосередньо будинкам, а лише лініям, від яких вони живляться
Відключення світла в новобудовах. ДТЕК звернувся до ОСББ із проханням
6 червня, 12:30
Завдяки збільшенню тарифу на світло «Енергоатом» та «Укргідроенерго» отримають додатково 50 млрд грн в 2024
Завдяки збільшенню тарифу на світло «Енергоатом» та «Укргідроенерго» отримають додатково 50 млрд грн в 2024
4 червня, 20:33
«Укренерго» не планує обмежень споживання електроенергії
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення електроенергії 26 травня
25 травня, 21:30
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 29 травня
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 29 травня
28 травня, 21:56
ДСНС під час гасіння пожежі після атаки РФ на Трипільську ТЕС на Київщині. Україна, 11 квітня 2024 року
«Прогрес є, але роботи багато»: помічник держсекретаря США про стан української енергетики
13 червня, 12:00
«Енергетики виконують ремонтні роботи, триває поступове підключення споживачів», – заявили в Міненерго
Аварійні знеструмлення через негоду: Міненергетики назвало постраждалі області
12 червня, 22:24
Відключення світла 25 червня: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 25 червня: графіки від «Укренерго»
Сьогодні, 09:16

Події в Україні

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 26 червня
«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 26 червня
ЦНАПи почали видавати військово-обліковий документ з QR-кодом – Мінцифри
ЦНАПи почали видавати військово-обліковий документ з QR-кодом – Мінцифри
Засуджений до п’яти років тюрми митрополит УПЦ МП поїхав до Росії, але хоче оскаржити вирок
Засуджений до п’яти років тюрми митрополит УПЦ МП поїхав до Росії, але хоче оскаржити вирок
Частково виготовляється в Україні: машина розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію
Частково виготовляється в Україні: машина розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію
Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях
Нацполіція сформувала три зведені бригади для участі в бойових діях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6277
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4836
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
4613
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
4334
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua