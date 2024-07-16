Посилення графіків відключень світла: «Укренерго» назвало причину
Протягом доби діятимуть чотири черги графіків відключень електроенергії
Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився. Про це повідомляє «Укренерго».
Як зазначає пресслужба, діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.
«О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.
Нагадаємо, у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях було запроваджено аварійні відключення світла.
Зокрема, через аномальну спеку в Україні та Європі, споживання світла досягло максимальної позначки.
Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.
Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.
До слова, вересень і жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями електроенергії, якщо енергосистема України не зазнає нових суттєвих руйнувань.
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