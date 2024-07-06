«Укренерго» оновило графіки відключення світла 6 липня
До 15:00 українці будуть зі світлом
У суботу 6 липня від 10:00 до 15:00 по всій Україні відключень світла не буде. Про це повідомило «Укренерго».
«Сьогодні, 6 липня, погодинні відключення електроенергії не будуть застосовуватись з 10:00 до 15:00 по всій Україні. Причина – знижене споживання у вихідний та збільшення виробітки СЕС», – йдеться в повідомленні.
Раніше «Укренерго» повідомляло, що графіки погодинних відключень 6 липня діятимуть протягом всієї доби по всій території України.
Нагадаємо, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.
Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключень світла.
Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.
До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.
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