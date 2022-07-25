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    Події в Україні

    Правозахисники Human Rights Watch зафіксували звірства РФ на півдні України

    Викрадення цивільних осіб входять до очевидних військових злочинів РФ - Правозахисники Human Rights Watch зафіксували звірства РФ на півдні України
    Викрадення цивільних осіб входять до очевидних військових злочинів РФ
    фото з відкритих джерел

    Представники HRW задокументували катування трьох військовополонених військовослужбовців

    Правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала злочини російських військ на Півдні України. Про це йдеться в опублікованому звіті.

    Представники організації поспілкувалися з 71 людиною з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Скадовська та ще десяти міст Херсонської та Запорізької областей. Вони описали 42 випадки, коли російські окупаційні війська або примусово викрадали цивільних, або іншим чином свавільно утримували їх, у деяких випадках без зв’язку, і катували багатьох із них.

    Опитані люди розповідали, що їх катували або вони були свідками тортур у вигляді тривалого побиття, а в деяких випадках – катування електричним струмом. Вони описали травми, включаючи зламані ребра, інші кістки та зуби, сильні опіки, струс мозку, розбиті кровоносні судини в очах, порізи та синці.

    Представники HRW також задокументували катування трьох військовополонених військовослужбовців територіальної оборони. Двоє з них загинули.

    «Російські сили перетворили окуповані райони півдня України на вир страху і дикого беззаконня… Катування, нелюдське поводження, а також довільні затримання і незаконне позбавлення волі цивільних осіб входять до очевидних військових злочинів, які ми задокументували», – розповіла старший дослідник організації в Україні Юлія Горбунова.

    Схоже, що метою зловживань було отримати інформацію та вселити страх, щоб люди змирилися з окупацією, оскільки Росія прагне встановити суверенітет над окупованою територією всупереч міжнародному праву, зазначають на сайті відомства.

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    Теги: росія окупанти правозахисники війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Правозахисники Human Rights Watch зафіксували звірства РФ на півдні України