Правозахисники Human Rights Watch зафіксували звірства РФ на півдні України
Представники HRW задокументували катування трьох військовополонених військовослужбовців
Правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала злочини російських військ на Півдні України. Про це йдеться в опублікованому звіті.
Представники організації поспілкувалися з 71 людиною з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Скадовська та ще десяти міст Херсонської та Запорізької областей. Вони описали 42 випадки, коли російські окупаційні війська або примусово викрадали цивільних, або іншим чином свавільно утримували їх, у деяких випадках без зв’язку, і катували багатьох із них.
Опитані люди розповідали, що їх катували або вони були свідками тортур у вигляді тривалого побиття, а в деяких випадках – катування електричним струмом. Вони описали травми, включаючи зламані ребра, інші кістки та зуби, сильні опіки, струс мозку, розбиті кровоносні судини в очах, порізи та синці.
Представники HRW також задокументували катування трьох військовополонених військовослужбовців територіальної оборони. Двоє з них загинули.
«Російські сили перетворили окуповані райони півдня України на вир страху і дикого беззаконня… Катування, нелюдське поводження, а також довільні затримання і незаконне позбавлення волі цивільних осіб входять до очевидних військових злочинів, які ми задокументували», – розповіла старший дослідник організації в Україні Юлія Горбунова.
Схоже, що метою зловживань було отримати інформацію та вселити страх, щоб люди змирилися з окупацією, оскільки Росія прагне встановити суверенітет над окупованою територією всупереч міжнародному праву, зазначають на сайті відомства.