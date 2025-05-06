Індія запропонувала США взаємне зниження мит – Bloomberg

Також Індія хоче переглянути торговельні бар’єри

Індія виступила з ініціативою часткового скасування мит на обмежений обсяг імпорту американської сталі, автозапчастин та фармацевтичної продукції в обмін на аналогічні кроки з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів, інформує «Главком».

Як зазначають співрозмовники агентства, йдеться про безмитне ввезення лише в межах узгодженого ліміту –після його перевищення застосовуватимуться стандартні митні тарифи.

Крім того, Вашингтон порушив питання Індійських наказів про контроль якості (QCO), які США розцінюють як нетарифні обмеження для експорту. Ці правила регламентують вимоги до продукції, перш ніж вона потрапить на індійський ринок, і поширюються як на внутрішніх, так і на зарубіжних виробників. У США вважають, що ці стандарти непрозорі та дискримінаційні.

У відповідь Нью-Делі готовий переглянути діючі вимоги в деяких галузях, зокрема, щодо медичного обладнання та хімічної продукції. Також Індія запропонувала підписати з США угоду про взаємне визнання технічних стандартів, що дозволить країнам визнавати регуляторні системи одна одної.

Чи увійдуть ці домовленості до остаточної угоди – поки що невідомо.

Нагадаємо, 2 квітня, американський лідер оголосив про введення мита на продукцію зі 185 країн і територій у розмірі 10%.

Щодо деяких країн американська адміністрація запровадила індивідуальні тарифи. Для Китаю вони становили 125%. Сумарно із запровадженими раніше 20% мита склали 145%. Китай у відповідь також підвищив тарифи на американські товари до 125%.

Раніше стало відомо, що Китай не проводить жодних переговорів зі Сполученими Штатами щодо тарифів, попри натяки адміністрації Дональда Трампа на зниження напруженості у відносинах з Пекіном.

До слова, Китай непублічно скасував додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені у США.