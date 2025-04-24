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Китай заявив, що не веде торговельних переговорів зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай заявив, що не веде торговельних переговорів зі США
Раніше Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю
фото: Reuters

Пекін готовий до переговорів із Вашингтоном, однак за умови рівноправного ставлення

Китай не проводить жодних переговорів зі Сполученими Штатами щодо тарифів, попри натяки адміністрації Дональда Трампа на зниження напруженості у відносинах з Пекіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

«Наразі між Китаєм та США не відбуваються жодні переговори щодо економіки та торгівлі», – заявив речник Міністерства комерції Хе Ядун. Він наголосив на необхідності відкидати «всі заяви» про прогрес у двосторонніх переговорах.

За словами посадовця, якщо США справді бажають розв'язати проблему, їм слід скасувати всі односторонні заходи щодо Китаю. Водночас він готовий до переговорів зі США за умови рівноправного ставлення до Пекіна.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн, внаслідок чого проти Китаю заробила одна з найвищих ставок – сукупно 54%. Це призвело до різкої ескалації торгової війни між двома країнами. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Тим часом влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

До слова, Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог.

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Теги: Китай тарифи США

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