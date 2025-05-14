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Наглядова рада «Укрзалізниці» продукує мільярдні збитки. Глава «Укрметалургпрому» зробив скандальну заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Наглядова рада «Укрзалізниці» продукує мільярдні збитки. Глава «Укрметалургпрому» зробив скандальну заяву
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
фото: glavcom.ua

Отримують мільйонні зарплати, а приносять лише мільярдні збитки – Каленков розкритикували Наглядову раду «Укрзалізниці»

Наглядова рада «Укрзалізниці» веде імітацію діяльності, і роками не вирішує жодної системної проблеми – це свідчить про непрофесійність, безвідповідальність і саботаж. Про це написав президент ОП «Укрметалургром» Олександр Каленков, коментуючи заяву глави Наглядової ради «УЗ» Хафера Гепарда. Гепард, нагадаємо, звинуватив світових контейнерних операторів та Американську торгову палату у тому, що вони блокують підвищення вантажних тарифів «УЗ». 

«Давайте чесно, головна проблема не в іноземному бізнесі і навіть не у вантажних тарифах. Проблема – у самому голові Наглядової ради «УЗ», який імітує діяльність та не вирішує системі проблеми «УЗ», – заявив у відповідь Каленков.

Він зауважив, що вантажний сегмент «УЗ» за минулий рік приніс більш компанії понад 20 млрд грн чистого прибутку. Але замість того, щоб знижувати питому собівартість, займатися раціоналізацією мережі і залучати більше клієнтів, виграючи конкуренцію в автотранспорту, «УЗ» намагається в черговий раз підвищити вартість перевезень вантажів.

«УЗ хоче прикрити просто непристойно великі збитки від пасажирських перевезень неадекватною 37% індексацією вантажних тарифів – після більш ніж двократного підвищення у 2021-2022 рр., яка вб’є конкурентоздатність української продукції. І голова Наглядової ради «УЗ» навіть не задається питанням, як це вплине на економіку України, які будуть наслідки від переходу вантажів на автодороги, а думає лише як забезпечити собі новий мільйонний бонус в найлегший для себе спосіб – щоб уряд прийняв вбивче рішення про збільшення і так надвисоких вантажних тарифів», – наголосив Каленков.

За оцінками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», підвищення вантажних тарифів призведе до втрат ВВП у розмірі 96 млрд грн, а бюджет недоотримає 36 млрд грн податкових надходжень. І це прямо шкодить економіці України.

«На що варто звернути увагу голові Наглядової ради – це на 20 млрд грн щорічних збитків від пасажирських перевезень, адже роками немає навіть конкретного плану дій щодо вирішення питання збитковості. Замість режиму неповного робочого часу для працівників потрібно скоротити «мертві душі» та «родичів», які існують лише на папері, а також – оптимізувати ключові витрати, які щороку лише зростають», – акцентував експерт.

Він нагадав, що вантажі масово тікають на дороги – % вантажів на авто у 2024 році зріс до 38% порівняно з 33% у 2020 році, а частка залізниці впала з 67% до 63%. Але програми стимулювання повернення вантажів у «УЗ» немає – так само, як немає плану по оптимізації малодіяльної інфраструктури, яка генерує 16 млрд грн збитків.

Як відомо, «Укрзалізниця» вчергове заявила про прагнення підняти тарифи на вантажні перевезення. На цей раз посадовці «УЗ» пропонують це назвати не підвищенням, а «індексацією», і хочуть домогтись збільшення тарифу на 20-40%.

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Теги: тарифи Укрзалізниця перевезення

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