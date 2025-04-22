Китай готовий влаштувати кризу світовому автопрому

Трейдери та керівники компаній попереджають: запасів мало, на виробництво автомобілів може не вистачити

Китай заявив, що контролюватиме експорт рідкісноземельних мінералів, і якщо він повністю перекриє постачання, запаси магнітів, необхідних для виробництва автомобілів, закінчаться за кілька місяців. Про це пише «Главком» посилаючись на Financial Times.

Пекін розширив експортні обмеження на сім рідкісноземельних елементів та магнітів, життєво важливих для електромобілів, вітряних турбін та винищувачів. Рішення було ухвалено на початку квітня, після того, як президент США ввів для Китаю тарифи у розмірі 145%.

Урядовці, трейдери та керівники автомобільної промисловості заявили, що при запасах, яких, за оцінками, вистачить на строк від трьох до шести місяців, компанії поспішатимуть накопичувати більше матеріалу та шукатимуть альтернативні поставки, щоб уникнути серйозних збоїв.

Ян Гізе, трейдер металів із франкфуртської компанії Tradium, попередив: клієнти були захоплені зненацька, і більшість автомобільних груп та їхніх постачальників, схоже, мають запаси магнітів лише на два-три місяці. «Якщо ми не побачимо постачання магнітів до ЄС або Японії за цей час, то думаю, в автомобільному ланцюжку постачання почнуться справжні проблеми», – сказав Гізе.

Китай зосередився на «важких» і «середніх» рідкісноземельних металах, які забезпечують високопродуктивні магніти, здатні витримувати більш високі температури, такі як диспрозій, тербій і самарій.

Високопосадовець автомобільної компанії сказав, що обмеження на критично важливі мінерали будуть значними для Tesla та всіх інших автовиробників, описавши контроль експорту, як «7 або 8» за шкалою від 1 до 10 з точки зору серйозності.

«Це форма відплати, коли китайський уряд може сказати: «Добре, ми більше не йтимемо на взаємні поступки за тарифною ставкою, але ми нашкодимо вам, США, і стимулюватимемо компанії благати ваші власні уряди змінити тарифну політику» , – сказав він.

Рідкоземельні метали часто зустрічаються в земній корі, але їх важко вилучати з низькою вартістю та екологічно безпечним способом, при цьому Китай має майже монополію на переробку важких рідкоземельних металів.

Китайські експортери вже оголосили форс-мажор на вантажі рідкісноземельних металів і магнітів, що прямують за кордон, та вилучили матеріал з продажу з ринку.

Японія та інші країни покладають надії на ослаблення хватки Китаю над важкими рідкісноземельними металами через австралійську компанію Lynas, яка має розширити свій малайзійський переробний об'єкт для виробництва диспрозії та тербію до середини 2025 року.

«Запасів елементів важких рідкісноземельних металів недостатньо, щоб уникнути потенційних потрясінь для автомобільних ланцюжків постачання», – сказав японський урядовець, додавши, що національні запаси повинні забезпечити додаткове полегшення понад два-три місяці постачання автовиробників.

«Питання в тому, чи зможемо ми побудувати новий, альтернативну ланцюжок поставок вчасно, щоб пережити кризу на запасах», – додав він.

Поки що невідомо з оголошень китайського уряду з 2 квітня, як Пекін планує реалізувати останні заходи контролю експорту. Ситуація ускладнюється тим, що Китай зіштовхнувся зі скороченням сировини для важких рідкісноземельних металів через громадянську війну в М'янмі. Це означає, що блокування експорту зміцнить внутрішні постачання.

Експерти зазначили, що останніми роками Китай неохоче блокував постачання, яке могло б завдати шкоди його власним економічним інтересам, таким як галій, але постачання інших металів, таких як сурма, яка використовується для виготовлення куль, були дуже ускладнені.

До слова, Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог.