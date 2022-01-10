Зеленський збиратиме новини про себе та Єрмака. Ціна питання – 8 млн грн

Влада Зеленського береться за тотальний моніторинг ЗМІ

Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» 4 січня оголосило тендер на комплекс послуг із моніторингу засобів масової інформації очікуваною вартістю 8,38 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник хоче слідкувати за інформацією, яка публікується на національних та регіональних інтернет-сайтах (не менше 1 тис. видань); 100 газетах та журналах. Також моніторинг включатиме новинні програми 15 телевізійних каналів і 10 радіо та огляд публікацій в іноземних ЗМІ. Окремо замовник додав моніторинг соціальних мереж Facebook і Telegram.

З усього потоку інформації держпідприємство просить окремо виділяти новини та публікації, в яких згадуються президент, глава Офісу президента та значущі фігури Офісу президента; прем’єр-міністр і всі міністри Кабміну; голова Верховної Ради, віцеспікери і парламентські комітети.

Медіа-звіти надсилатимуться замовнику щоденно, щотижнево і щомісячно. Зокрема, у щоденному моніторингу виокремлюватиметься топ-5 новин за тональністю позитив/нейтрал/негатив основних інформаційних сайтів українського сегменту Інтернет із показниками охопленням аудиторії; топ-пости соціальних мереж Facebook, Telegram з показниками охоплення аудиторії.

Також подаватиметься розширений переказ телевізійних сюжетів із згадкою очільників Офісу президента, Верховної Ради, Кабміну з обов’язковим вказанням синхронну телевізійного сюжету та посилання на відеосюжет.

Іще здійснюватиметься розподіл медіа за лояльністю, виділення топ-негативних та топ-нейтральних джерел поширення інформації.

Центр захисту інформаційного простору у тендерній документації наголосив, що метою проведення моніторингу засобів масової інформації є оцінка поширення необхідних наративів та ефективності комунікацій цільових тез об’єктів/персон, а також виявлення інформаційних загроз та важливих тем, як в центральних ЗМІ так і в регіональному сегменті інтернету. Сам аукціон запланований на 11 березня.

Як повідомляв «Главком», наприкінці листопада 2021 року Центр інформаційного простору України роздав 21,21 млн грн на covid-рекламу. Бюджетні кошти дісталися 18 українським телеканалам. Найбільше отримали групи каналів, власниками яких є українські олігархи Віктор Пінчук, Рінат Ахметов та Ігор Коломойський. До прикладу, ТРК «Україна» – 2,87 млн грн, ICTV СТБ – 2,72 млн грн, 1+1 – 2,48 млн грн, «Інтер» – 1,45 млн грн, «Новий канал» – 1,39 млн грн, 2+2 – 984,6 тис. грн.