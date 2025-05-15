Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ISW: Перед переговорами в Стамбулі Кремль повторив основні вимоги

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ISW: Перед переговорами в Стамбулі Кремль повторив основні вимоги
У 2022 році в Стамбулі вже відбувався переговорний процес між Україною та Росією
фото: Офіс президента

Основними вимогами Кремля залишаються  – зміна режиму в Україні й обмеження для НАТО

Перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Посадовці Кремля наголошують, що будь-яке завершення війни має включати зміну української влади і встановлення обмежень проти Заходу.

Рябков каже, що на переговорах у Туреччині треба розглянути «першоджерела» війни, натякаючи на постійну вимогу Росії, щоб будь-яка мирна угода вирішувала «корінні причини» війни.

Росіяни продовжують використовувати термін «денацифікація» та наголошують, що Україна має над цим працювати.

«Російські чиновники неодноразово використовують термін «денацифікація», вимагаючи зміни режиму в Україні та встановлення проросійського маріонеткового уряду в Києві», – пишуть в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни також зазначають, що у Росії визначили «корінні причини» війни. Серед них, розширення НАТО, дискримінація російськомовного населення в Україні, обмеження російських медіа та культури та порушення «безпекових гарантій» з боку Заходу.

«Заяви Рябкова відображають давні зусилля Кремля щодо досягнення своїх довоєнних вимог, які закликають НАТО відмовитися від політики відкритих дверей та встановити проросійський маріонетковий уряд у Києві, незважаючи на нещодавні спроби Кремля симулювати зацікавленість у добросовісних переговорах», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав його взяти участь у переговорах з Україною, запланованих у Стамбулі. 

Вже пізніше стало відомо, що диктатор Путін не приїде до Туреччини. Він також затвердив склад російської делегації.

14 травня у своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. 

Окрім того стало відомо, що президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на перемовини України та Росії.

Читайте також:

Теги: Стамбул переговори ISW перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Венса, він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони висунули низку вимог для завершення війни
«Між українцями та росіянами прірва». Венс визнав, що вимоги Москви зависокі
7 травня, 16:58
Навряд чи ми побачимо згоду Путіна на тимчасове припинення вогню та подальшу підготовку до переговорів
Інакше – смерть. Чому Путін ніколи не піде на мир
6 травня, 13:01
Трамп чинить дедалі більший тиск на Київ, прагнучи змусити погодитися на так званий «примусовий мир»
Трамп погрожує вийти з переговорів, якщо Зеленський не прийме його план – The Times
26 квiтня, 06:37
У Держдепі додали, що рішення, зрештою, прийматиме президент Дональд Трамп, але США готові вийти із переговорного процесу
Держдеп США знову пригрозив вийти з перемовин щодо війни в Україні
30 квiтня, 08:31
Ердоган оптимістично налаштований щодо миру в Україні
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
1 травня, 13:15
Путін неодноразово стверджував, що український народ є просто підмножиною росіян
Чому Путін не погоджується на компроміс: пояснення ISW
5 травня, 07:37
Мерц наголосив, що, зокрема, Росія має погодитися на триваліше перемир’я, яке повинне створити простір для укладення справжньої мирної угоди
Мерц пригрозив Росії сильнішими санкціями у разі відмови від 30-денного перемирʼя
9 травня, 17:58
Як відомо, Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори
Європа проситиме Трампа про санкції проти РФ лише після перемовин у Туреччині – Bloomberg
13 травня, 08:56
Президент зазначив, що якщо Путін не приїде на переговори, це буде видаватиметься як його повна поразка
Зеленський повідомив, які питання хоче обговорити з Путіним
Вчора, 09:30

Суспільство

На Закарпатті тимчасово зупинять роботу два прикордонні пункти пропуску
На Закарпатті тимчасово зупинять роботу два прикордонні пункти пропуску
ISW: Перед переговорами в Стамбулі Кремль повторив основні вимоги
ISW: Перед переговорами в Стамбулі Кремль повторив основні вимоги
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Партизани «Атеш» вивели з ладу залізничне обладнання у Смоленській області РФ
Партизани «Атеш» вивели з ладу залізничне обладнання у Смоленській області РФ
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
Кількість жертв після удару РФ по Сумах зросла
Кількість жертв після удару РФ по Сумах зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
36K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
34K
Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування
28K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
23K
Перемовини Зеленського та Путіна у Туреччині. Буданов пояснив, яка головна мета

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua