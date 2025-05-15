ISW: Перед переговорами в Стамбулі Кремль повторив основні вимоги

У 2022 році в Стамбулі вже відбувався переговорний процес між Україною та Росією

Основними вимогами Кремля залишаються – зміна режиму в Україні й обмеження для НАТО

Перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Посадовці Кремля наголошують, що будь-яке завершення війни має включати зміну української влади і встановлення обмежень проти Заходу.

Рябков каже, що на переговорах у Туреччині треба розглянути «першоджерела» війни, натякаючи на постійну вимогу Росії, щоб будь-яка мирна угода вирішувала «корінні причини» війни.

Росіяни продовжують використовувати термін «денацифікація» та наголошують, що Україна має над цим працювати.

«Російські чиновники неодноразово використовують термін «денацифікація», вимагаючи зміни режиму в Україні та встановлення проросійського маріонеткового уряду в Києві», – пишуть в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни також зазначають, що у Росії визначили «корінні причини» війни. Серед них, розширення НАТО, дискримінація російськомовного населення в Україні, обмеження російських медіа та культури та порушення «безпекових гарантій» з боку Заходу.

«Заяви Рябкова відображають давні зусилля Кремля щодо досягнення своїх довоєнних вимог, які закликають НАТО відмовитися від політики відкритих дверей та встановити проросійський маріонетковий уряд у Києві, незважаючи на нещодавні спроби Кремля симулювати зацікавленість у добросовісних переговорах», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав його взяти участь у переговорах з Україною, запланованих у Стамбулі.

Вже пізніше стало відомо, що диктатор Путін не приїде до Туреччини. Він також затвердив склад російської делегації.

14 травня у своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

Окрім того стало відомо, що президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на перемовини України та Росії.