Президент Бразилії просив Путіна зустрітись з Зеленським у Стамбулі

У складі російської делегації Путіна немає

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав його взяти участь у переговорах з Україною, запланованих у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Російські ЗМІ поширювали інформацію, що літак з лідером Бразилії 14 травня приземлився в Росії та очікувалсь зустріч довх президентів, але так і не відбулась.

Того ж дня президенти зідзвонились, в якій Лула просив Путіна поїхати в Стамбул на переговори.

Кремль підтвердив факт телефонної розмови, але тоді не уточнив, чи Путін особисто відвідає переговори в Туреччині, зазначивши лише, що «російська делегація буде присутня».

Вже пізніше стало відомо, що диктатор Путін не приїде до Туреччини. Він також затвердив склад російської делегації.

Раніше ми писали, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва планував переконати російського диктатора Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

Луїс Інасіу Лула да Сілва пообіцяв, що спробує поговорити з Путіним: «Мені нічого не коштує сказати йому: «Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула та домовляйся, заради Бога».

Зокрема, Китай та Бразилія опублікували спільну заяву, в якій привітали пропозицію Путіна розпочати прямі переговори з Україною. У заяві обидві країни також назвали прямий діалог «єдиним способом припинити конфлікт».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вже завтра, 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

14 травня у своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

Окрім того стало відомо, що президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на перемовини України та Росії.