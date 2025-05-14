Зеленський повідомив, які питання хоче обговорити з Путіним

Президент зазначив, що якщо Путін не приїде на переговори, це буде видаватиметься як його повна поразка

Зеленський може зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним 15 травня у Туреччині

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час очікуваної зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у Туреччині хоче обговорити, зокрема, обмін полоненими. Як повідомляє «Главком», про це очільник держави сказав у інтерв’ю Liberation, передає Ouest France.

«Якщо я з ним (Путіним, – ред.) зустрінуся, ми повинні вийти з політичною перемогою: припинення вогню, обмін усіх полонених на всіх чи щось таке», – пояснив Зеленський. На його переконання, вони не можуть з Путіним «зараз дійти згоди з усього», однак можна знайти формат для припинення війни.

Президент зазначив, що якщо Путін не приїде на переговори, це буде його повна поразка.

Так, раніше Зеленський пояснив, що якщо зустрічі з Путіним не буде – результату теж не буде, оскільки «все зайшло вже достатньо далеко». Президент додав, що відсутність глави Кремля на переговорах стане фінальною точкою того, що він не готовий до закінчення війни. Тоді, за словами президента, західні союзники та партнери мають реалізувати свої обіцянки щодо санкцій.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ.

Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

Водночас, за даними російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Також до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі в четвер, 15 травня. Однак поки що більше нічого з цього приводу Кремль коментувати не збирається.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.