Хасиди на кордоні з Білоруссю: у справу втрутилося МЗС



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Хасиди зупинили на кордоні з Білоруссю Фото: Держприкордонслужба

МЗС нагадало іноземцям, що в'їзд іноземцям в Україну заборонений до 28 вересня

Міністерство закордонних справ України звертає увагу іноземців та осіб без громадянства до необхідності неухильного дотримання законодавства України з питань в’їзду та перебування на її території. Про це йдеться в коментарі відомства щодо ситуації прибуттям хасидів на українсько-білоруський державний кордон.

Так, протягом останньої доби на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які попри обмеження в’їзду намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана.

МЗС нагадує, що згідно з постановою уряду України до 28 вересня 2020 року забороняється в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства, крім низки виключень.

Виключення із заборони в’їзду становлять особи, які:

є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України;

прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти;

проходять військову службу у Збройних Силах;

постійно або тимчасово проживають на території України та мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.

МЗС України наголошує, що особи, які не підпадають під категорію виключень із вищезгаданої заборони, не можуть бути пропущені на територію України.

МЗС України звернулось до білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень.

МЗС України звертається до усіх подорожуючих з наполегливим клопотанням поважати діючі правила у сфері прикордонного контролю та не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон.

Як відомо, 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

Наразі на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 хасидів.

Прикордонники прогнозують прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікується прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців.

У пункті пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі» тимчасово обмежено рух транспортних засобів та громадян.