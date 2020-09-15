Хасидів, які застрягли на кордоні України, нагодували кошерною їжею



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Держприкордонслужба повідомила, що поки контролює ситуацію на кордоні, однак стягує резерви через прибуття до Мінська ще трьох чартерів з приблизно 600 паломниками

Кошерну їжу організувало для паломників-хасидів посольство Ізраїлю і єврейські організації України.

Хасидів, які прямували на святкування Рош Ха-Шана (єврейського Нового року) і застрягли на кордоні Білорусі з Україною, нагодували кошерною їжею. Про це повідомляє «Страна.ua».

Зазначається, що кошерну їжу організувало для паломників-хасидів посольство Ізраїлю і єврейські організації України.

Держприкордонслужба повідомила, що поки контролює ситуацію на кордоні, однак стягує резерви через прибуття до Мінська ще трьох чартерів з приблизно 600 паломниками. «До пропускних пунктів стягнули безпілотники і вертольоти», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

«Кожна держава має свої закони і обов’язок кожного громадянина, як України, так і іноземців, дотримуватися цих законів. Наголошую на недопущенні порушення кордону, адже за це кожен нестиме відповідальність», - сказав Дейнеко.

У пункті пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі» тимчасово обмежено рух транспортних засобів та громадян.

Перед цим видання «Белта» з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляло, що на території прикордонних районів знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв'язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.