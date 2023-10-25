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На Сумщині клірик Московської церкви отримав 15 років в'язниці: деталі справи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Сумщині клірик Московської церкви отримав 15 років в'язниці: деталі справи
Контррозвідка СБУ затримала російського агента в рясі в березні цього року під час спроби передання розвідінформації в ФСБ
фото ілюстративне

Як встановило слідство, клірик був дистанційно завербований агресором після початку повномасштабного вторгнення РФ

У Сумській області клірика УПЦ Московського патріархату засуджено до 15 років в'язниці. Він передавав окупантам інформацію про українських військових. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, клірик був дистанційно завербований агресором після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих, зокрема під час спілкування з парафіянами церкви.

«Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався «втемну» використовувати місцевих жителів, у яких випитував «потрібну» інформацію під виглядом побутових розмов» – йдеться у повідомленні.

Клірик фіксував локації українських захисників, коли їздив територією прикордонного регіону. Отриману розвідінформацію російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через анонімні месенджери, використовуючи текстові повідомлення та медіафайли об'єктів із прив'язкою до місцевості.

Контррозвідка СБУ затримала російського агента в рясі в березні цього року під час спроби передання розвідінформації в ФСБ.

Під час обшуків за адресою проживання клірика і в храмі УПЦ (МП) виявлено мобільні телефони, якими він спілкувався з агресором, а також прокремлівську літературу.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ.  За вказівками Московського патріархату ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

Теги: слідство Сумщина священник Московська церква в Україні

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