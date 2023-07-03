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Суд дозволив провести спецрозслідування щодо екснардепа Деркача

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд дозволив провести спецрозслідування щодо екснардепа Деркача
Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню України
фото: Reuters

Деркач підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутат Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні. Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«3 липня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно народного депутата України III—IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні», – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення слідчого судді дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Як зазначається, у ході досудового розслідування встановлено, що колишній народний депутат своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі США, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За що протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів РФ. САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

У повідомленні САП не називають ім'я депутата, за інформацією ЗМІ ідеться про Андрія Деркача.

Нагадаємо, Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоптом». Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню України.

За словами експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, уся команда Андрія Деркача (Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоатом» – «Главком»), яка була впроваджена перед повномасштабним вторгненням, досі частково перебуває на ЗАЕС.

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Теги: депутат прокурор суддя Енергоатом розслідування Андрій Деркач МАГАТЕ суд

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