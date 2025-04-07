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Як називати жителів Запоріжжя, Кривого Рогу і Кременчука? Мовознавиця назвала правильні варіанти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як називати жителів Запоріжжя, Кривого Рогу і Кременчука? Мовознавиця назвала правильні варіанти
Ольга Васильєва: Правильно і в Кременчуці, і в Кременчуку
колаж: glavcom.ua

Криворожанин і криворожанка: чи є тут помилка?

Жителів Запоріжжя правильно називати запоріжцями, Кривого Рогу – криворіжцями, а Кременчука – кременчуківцями. Про це розповіла філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Кременчужани» – це росіянізм. Мовне чуття вас не зрадило. Правильно – кременчуківці (він – кременчуківець, вона – кременчуківка). До речі, і не криворожанин/криворожанка, а криворіжець/криворіжка; не запорожанин/запорожанка, а запоріжець/запоріжка», – зауважила мовознавиця.

Також Ольга Васильєва додала: «Правильно і в Кременчуці, і в Кременчуку (як у фейсбуці та у фейсбуку). А от навчають не чомусь, а чогось: вас навчали першого варіанта».

Нагадаємо, філологиня пояснила, як правильно писати назви сайтів, соцмереж та месенджерів українською мовою.

Раніше Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати «Сектор Гази» чи «Сектор Газа». Згідно з Інститутом української мови, який подає слово «сектор» з великої літери як частину топоніма і відмінює слово «Газа», правильним варіантом є Сектор Гази.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

До слова, мовознавиця зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.

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Теги: мовознавець українська мова Ольга Васильєва

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