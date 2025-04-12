Головна Техно Авто
search button user button menu button

Федоров анонсував «революцію» в іспитах на водійське посвідчення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Федоров анонсував «революцію» в іспитах на водійське посвідчення
Федоров планує зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн»
фото з відкритих джерел

Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн»

У застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення. Як інформує «Главком», про це в етері національного телемарафону розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, спершу планують створити пілотний проєкт. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Федоров також наголосив, що Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».

«Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів. 

Також кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла. 

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами.

Крім того, в Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Із 1 травня набуде чинності новий державний стандарт.

Читайте також:

Теги: міністр модель послуги Михайло Федоров правила іспит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні готується до нових виборів
Позачергові вибори у Канаді: хто може стати новим прем'єром
24 березня, 13:56
За словами Фіцо, увесь санкційний список Європейського союзу, може бути скасовано в найближчі тижні або місяці
Продовження санкцій проти Росії: Фіцо поставив умову ЄС
20 березня, 19:52
Трамп заговорив про відносини між США та Індією
Трамп має намір ввести щодо Індії нові тарифи
20 березня, 10:14
Через скорочення кількості американських вчених на Великих озерах виникнуть проблеми
Одне з рішень США може стати катастрофою для екології Канади
18 березня, 10:28
Кротевич пригадав, що азовці в Маріуполі отримали посилання від російського диктатора Володимира Путіна
Кротевич розповів, яке послання Путін передав оточеним у Маріуполі азовцям
15 березня, 20:10
Карні став 24-м премʼєром Канади
Наступник Трюдо Марк Карні склав присягу прем'єр-міністра Канади
14 березня, 19:55
Чеська влада активізує роботу над законодавством щодо мігрантів і прикордонним контролем
Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців
14 березня, 09:16
Зеленський після голосування Ради щодо енергоблоків подякував депутатам, які «зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України»
Президент підписав законопроєкт про купівлю реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС
13 березня, 19:54
Міністр міжнародного розвитку Швеції: Це найбільший цивільний пакет допомоги в історії країни
«Найбільший пакет допомоги в історії». Швеція виділила понад $400 млн для України
13 березня, 18:39

Авто

Федоров анонсував «революцію» в іспитах на водійське посвідчення
Федоров анонсував «революцію» в іспитах на водійське посвідчення
Кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла
Кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла
Україна та ЄС продовжили угоду про «транспортний безвіз»
Україна та ЄС продовжили угоду про «транспортний безвіз»
Німецький автопром не збирається відступати перед митами Трампа
Німецький автопром не збирається відступати перед митами Трампа
Українці з початку року купили 47 тис. вживаних авто: найпопулярніші моделі
Українці з початку року купили 47 тис. вживаних авто: найпопулярніші моделі
Уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів: що нового
Уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів: що нового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2025
61K
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
42K
Келлог зробив гучну заяву про розподіл України. The Times показала карту
25K
Трамп пройшов медогляд та похизувався результатами
12K
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:19
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Вчора, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
10 квiтня, 21:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua