Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»

Кома, тире чи нічого? Ольга Васильєва пояснює, як треба завершувати лист, висловлюючи повагу адресату

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно закінчувати лист, щоб висловити подяку і який розділовий знак варто поставити після «З повагою…».

Багатьох у 1990-х роках в університетах навчали завершувати листи словами «З повагою…» й після «з повагою» йшла кома. Натомість зараз замість коми почали ставити тире, що неабияк заплутало суспільство.

«З повагою Мирон» – це неповне речення, в якому пропущено присудок («З повагою до вас ставиться / звертається Мирон»). В українській мові треба ставити тире: «З повагою – Мирон», – говорить фахівчиня.

А якщо пишемо «З повагою» на одному рядку, а ім’я на іншому, або ж взагалі виносимо ім’я в інший кінець сторінки, то в такому випадку взагалі не потрібно писати кому. На цьому наголошує професорка Катерина Городенська. А кома – це вплив англійської мови, тому що там у кінці листів пишуть «Best regards, Myron».

Нагадаємо, що мовознавиця Ольга Васильєва проаналізувала текст пісні Олі Полякової та вияснила, чи існує в українській мові слово «свободний». Оля Полякова переклала свою пісню «Королева ночі» і тепер співає «Ти тепер свободний, йди куди завгодно…».

Слово «свободний» – це справді українське слово, яке витіснилося словом «вільний» і, на жаль, перестало належати до літературної норми. Але чи можна його вважати помилковим? Ні, бо це не росіянізм. Воно трапляється навіть у піснях гурту «Гайдамаки».

Раніше у рубриці «Мовне питання» філологиня пояснила типову помилку українців між «отже» й «відтак». Українці масово плутають значення цього слова зазначає мовознавиця.

До слова «Кофе» не вважається літературною нормою української мови. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання». Українська мова запозичила це слово іншим шляхом – через арабське «ķahva», далі через турецьку і польську, вочевидь, від назви регіону Каффа в Ефіопії, де традиційно вирощували каву. Натомість «кофе» потрапило в словник через російську, яка запозичила його з голландської.