Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»
колаж: glavcom.ua

Кома, тире чи нічого? Ольга Васильєва пояснює, як треба завершувати лист, висловлюючи повагу адресату

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно закінчувати лист, щоб висловити подяку і який розділовий знак варто поставити після «З повагою…».

Багатьох у 1990-х роках в університетах навчали завершувати листи словами «З повагою…» й після «з повагою» йшла кома. Натомість зараз замість коми почали ставити тире, що неабияк заплутало суспільство.

«З повагою Мирон» – це неповне речення, в якому пропущено присудок («З повагою до вас ставиться / звертається Мирон»). В українській мові треба ставити тире: «З повагою – Мирон», – говорить фахівчиня.

А якщо пишемо «З повагою» на одному рядку, а ім’я на іншому, або ж взагалі виносимо ім’я в інший кінець сторінки, то в такому випадку взагалі не потрібно писати кому. На цьому наголошує професорка Катерина Городенська. А кома – це вплив англійської мови, тому що там у кінці листів пишуть «Best regards, Myron».

Нагадаємо, що мовознавиця Ольга Васильєва проаналізувала текст пісні Олі Полякової та вияснила, чи існує в українській мові слово «свободний». Оля Полякова переклала свою пісню «Королева ночі» і тепер співає «Ти тепер свободний, йди куди завгодно…».

Слово «свободний» – це справді українське слово, яке витіснилося словом «вільний» і, на жаль, перестало належати до літературної норми. Але чи можна його вважати помилковим? Ні, бо це не росіянізм. Воно трапляється навіть у піснях гурту «Гайдамаки».

Раніше у рубриці «Мовне питання» філологиня пояснила типову помилку українців між «отже» й «відтак». Українці масово плутають значення цього слова зазначає мовознавиця.

До слова «Кофе» не вважається літературною нормою української мови. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання». Українська мова запозичила це слово іншим шляхом – через арабське «ķahva», далі через турецьку і польську, вочевидь, від назви регіону Каффа в Ефіопії, де традиційно вирощували каву. Натомість «кофе» потрапило в словник через російську, яка запозичила його з голландської.

Читайте також:

Теги: українці українська мова словник Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 квітня – Всесвітній день настільного тенісу
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05
Аквапарк «Затока» – сучасний центр водних розваг, розташований у Лиманському районі селища Затока, Одеська область
Найкращі аквапарки України: вісім місць для ідеального відпочинку – ціни та розваги
21 березня, 19:00
Сергій Кокурін був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня за його відвагу, героїзм, вірність військовій присязі та незламність духу
Став першою жертвою у сучасній російсько-українській війні. Згадаймо Сергія Кокуріна
18 березня, 11:50
Олексій Філюк розвінчує у своїх соцмережах різні церковні забобони
Священник-блогер розповів про найбільш дивні забобони, які чув від парафіян
21 березня, 07:44
Життя Влада Тагаєва було сповнене руху, боротьби та жаги до перемог.
Швидкий і лютий Форсаж. Згадаймо Владислава Тагаєва
31 березня, 09:00
Воїн залишився вірним військовій присязі
Зазнав смертельного поранення під час ворожого обстрілу. Згадаймо Тараса Галайка
29 березня, 09:00
У Франції активізувались прохачі притулку
Названо країну ЄС, яка стала лідеркою за кількістю заяв від прохачів притулку
7 квiтня, 14:49
Захисник із Харківщини загинув на Бахмутському напрямку 21 березня
Поліг під час боїв у Бахмутському районі. Згадаймо 22-річного Вадима Бичкова
9 квiтня, 09:00
У людей виникають непорозуміння зі словосполученням «несуча стіна»
Чи може бути стіна несучою? Мовознавиця пояснила, як правильно вживати відомий будівельний термін
14 квiтня, 21:36

Суспільство

16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»
Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»
Уряд змінив порядок бронювання для співробітників СБУ та розвідки
Уряд змінив порядок бронювання для співробітників СБУ та розвідки
У Львові заборонили виступати вуличним музикантам
У Львові заборонили виступати вуличним музикантам
Медичне обладнання, придбане Олегом Кротом, допомогло врятувати життя тритижневим малятам у Львові
Медичне обладнання, придбане Олегом Кротом, допомогло врятувати життя тритижневим малятам у Львові
Відомий аеророзвідник сформулював головну технологічну проблему війни дронів
Відомий аеророзвідник сформулював головну технологічну проблему війни дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
44K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
42K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
40K
Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту
28K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:44
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 квiтня, 00:01
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua